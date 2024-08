Con lettini e ombrelloni ‘occupa’ la spiaggia libera. Nei guai un noleggiatore

Continuano, anche in questi ultimi giorni di agosto, i controlli della Guardia Costiera del Compartimento di Gallipoli. I militari, in questi mesi d’estate, sono stati impegati a “vigilare” mare e litorale, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla pesca, all’uso del demanio marittimo, alla sicurezza della balneazione e della navigazione. Tutto in nome della sicurezza. L’ultima attività è stata svolta a Salve, dove la Guardia Costiera di Santa Maria di Leuca ha restituito alla libera fruizione più di due mila metri quadri di spiaggia libera (2.150 mq per la precisione), abusivamente occupata.

Secondo quanto scoperto dagli uomini in divisa, infatti, un noleggiatore di attrezzature balneari si era impossessato del tratto di spiaggia libera in località Cabina piazzando 51 lettini e 16 ombrelloni. L’attrezzatura veniva posta sotto sequestro e il titolare deferito all’Autorità Giudiziaria.

Sempre sul litorale di Salve, ai titolari di tre attività di noleggio attrezzature balneari è stata elevata una sanzione amministrativa di €1.032 per non aver assicurato il servizio di salvamento con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicato nell’Ordinanza di Sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Gallipoli.