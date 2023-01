Cheope incontra gli studenti del Liceo Capece di Maglie. Un faccia a faccia…all’ultima nota!

Mariano Rapetti, in arte Cheope, incontra gli studenti del Liceo Capece di Maglie. L’appuntamento dal titolo “Note d’autore – Parole e suoni della composizione“, si svolgerà sabato 28 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell’ambito del progetto “Laboratorio musicale. Tradizione, innovazione, contaminazione“, finanziato dalla Regione Puglia.

La Dirigente Scolastica Anna Antonica e la prof.ssa Giusy Negro, funzione strumentale nello storico liceo, tengono a ricordare insieme ai loro studenti l’importanza della musica che in tante scuole europee è uno dei momenti costanti nella crescita degli allievi, fondamentale non solo nell’arricchimento della persona ma anche nello sviluppo dell’attitudine a relazionarsi con il prossimo. Incontrare chi la musica la fa, la scrive, la produce regalando testi unici ai più importanti cantanti del panorama musicale nazionale e internazionale è uno step consequenziale.

Cheope nipote del celebre paroliere Mariano Rapetti e figlio dell’altrettanto noto autore Giulio Rapetti, in arte Mogol, che grazie al sodalizio con il cantante Lucio Battisti ha scritto la colonna sonora di un’intera generazione di Italiani, vanta collaborazioni importantissime. Ha infatti scritto per Ivan Graziani, Marcella Bella, Raf, Mango, Loretta Goggi, Nek, Elisa, Arisa e Carlos Santana. Ma i suoi più grandi successi sono stati soprattutto i testi affidati alla voce di Laura Pausini come Strani Amori, Incancellabile, Il mio sbaglio più grande, E ritorno da te, Resta in ascolto.

Cheope è docente presso la Fondazione Industria Milano – New York ed il Cet. Insegna al master in music Business dell’Università Luiss di Roma.

Lo scopo del progetto nel quale è inserito l’incontro con Rapetti è quello di educare gli studenti al linguaggio musicale, da una parte, e di sensibilizzare al rispetto degli altri, nella ricerca dell’armonia e dell’equilibrio all’interno del gruppo, in senso musicale e sociale.

“La sfida finale – scrivono gli studenti del Capece – è però anche quella di creare un prodotto musicale e di metterlo in scena. Un traguardo decisamente stimolante, per raggiungere il quale ci batteremo fino…all’ultima nota!”.