Prima la lite in casa, poi si scaglia contro la volante: arrestato 40enne di Felline

Hanno dovuto far ricorso allo spray al peperoncino per poter fermare e ammanettare l’uomo che nel giro di pochi minuti aveva dato in escandescenza. Solo così i Carabinieri della caserma di Racale sono riusciti a placare gli animi di Lucio Giannuzzi, 40enne di Felline che si era scagliato violentemente contro un’automobile dei militari.

Il tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri quando i familiari dell’uomo aveva richiesto soccorso perché non riuscivano più a controllarlo: tra le mura domestiche era scoppiata una lite – l’ennesima, da quando si apprende. Giannuzzi aveva fatto uso di sostanze poco prima e per la sua famiglia tenerlo a bada era diventato impossibile. Ecco quindi la richiesta di intervento fatta pervenire al 113, con i militari giunti sul posto nel giro di poco tempo.

Nei pressi dell’abitazione dell’uomo si è presentata anche una ambulanza del 118, allertata per le cure del caso, ma alla vista delle divise il 40enne ha perso il controllo di sé, scagliandosi prima verbalmente contro gli agenti in divisa, poi materialmente contro una volante, una Renault Clio in dotazione alla stazione di Racale.

Una situazione divenuta fuori controllo per tutti con i Carabinieri che non hanno potuto far altro che ricorrere allo spray urticante per bloccarlo definitivamente. Ormai innocuo, l’uomo è stato ammanettato e dichiarato in stato di arresto per danneggiamento, oltraggio e violenza nei confronti di Pubblico Ufficiale.