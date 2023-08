Lite in spiaggia, ambulante accoltella due giovani turisti “per futili motivi”

«Futili motivi». Si dice così, in gergo, quando non si conosce la scintilla che ha fatto scoppiare la violenza. Per futili motivi, un ambulante ha accoltellato due giovani turisti che stavano trascorrendo la giornata sulla spiaggia libera di Sant’Isidoro, non lontano dalla Torre. L’orologio aveva da poco segnato le 16.00 quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il venditore di frutta ha aggredito i due ragazzi, un 20enne e un 21enne di Caserta.

Uno lo ha ferito in modo più “grave”, l’altro lo ha colpito sul lato sinistro dell’addome. Una volta attivata la macchina dei soccorsi, i due malcapitati sono stati accompagnati dal 118 all’ospedale di Copertino per le cure del caso. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita.

L’aggressore nel frattempo è stato identificato: si tratta di un pluripregiudicato di Copertino, individuato dai Carabinieri e deferito in stato di libertà.