Lite tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, le amiche da sempre si ‘ignorano’ su Instagram

Sono passati tantissimi anni da quando Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis si scatenavano sul bancone di Striscia la Notizia, l’irriverente trasmissione di Canale5 che le ha lanciate nel mondo dello spettacolo. Ma una volta terminata quell’esperienza nello storico tg satirico di Antonio Ricci, le due veline non hanno preso strade diverse. Anzi, sono rimaste legate da una profonda amicizia.

Per questo, sta facendo non poco ‘preoccupare’ i fan l’indiscrezione di un ‘litigio’ che avrebbe incrinato il loro idilliaco rapporto. A spifferare la notizia è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, nell’edizione in edicola da mercoledì 10 luglio.

Secondo la nota rivista di gossip, infatti, le due showgirl – sempre attive sui social – non si scambiano più like e commenti. Insomma, ci sarebbe maretta. Nell’era in cui le interazioni sono diventate un metro di misura dell’affiatamento, il gelo calato tra le due colleghe sarebbe sinonimo di indifferenza.

«Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia – si legge nelle “Chicche di Gossip” di “Chi” – avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?».

Si tratta ovviamente solo di voci che, probabilmente, saranno presto smentite. In caso contrario, si aprirà una nuova querelle sul perché l’amicizia tra le due ex veline sia finita. Intanto, la bella salentina, dopo la fine del matrimonio con il famoso chitarrista Stef Burns, ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’immobiliarista Alessandro Viani. Tenera la dedica al suo nuovo compagno condivisa su Instagram:

«Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare… si può solo ringraziare il cielo. È facile essere circondati d’amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no??? (per il pugliesi….) ‘ Se sape ca allu squaiare de la nive …’ Sei nell’anima

In questo spazio indifeso, Inizia tutto con te Non ci serve un perché Siamo carne e fiato… 🎶”» ha scritto la ex conduttrice di Paperissima Sprint.