Al termine di una lite, cade su una sedia e si ferisce. Donna trasportata in ospedale

In un primo momento si era sparsa la voce che si fosse trattato di un accoltellamento, ma nulla di più falso, perché, gli approfondimenti, invece, hanno appurato che fosse stata una caduta.

Nella tarda serata di ieri, infatti, a Sternatia, al termine di un litigio con il marito, una donna è caduta su una sedia, rimediando una ferita alla schiena.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno dapprima curato in loco la malcapitata, per poi trasportarla presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove le sono stati applicati alcuni punti di sutura. Al termine la donna è stata dimessa.

Sul luogo dei fatti, anche i Militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Soleto.