Finanziere salentino accoltella a morte la compagna e poi si suicida con la pistola d’ordinanza

Si apre con un dramma familiare, un caso di femminicidio che ha visto protagonista un salentino questo mese di maggio.

Le lancette dell’orologio segnavano le ore 23.00 circa, quando, nella serata di ieri, Luca Adamo, finanziere 55enne di Sannicola, in servizio a Corsico, in provincia di Milano, ha accoltellato a morte la compagna, Erika Cavalli, 38enne per poi togliersi la vita con la pistola d’ordinanza nella villetta in cui viveva la coppia a Vigevano in provincia di Pavia.

In casa era presente la figlioletta di poco più di dieci anni. È stata la bambina a lanciare l’allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dei due. Insieme a loro anche gli agenti della Polizia di Stato a cui sono state affidate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Ancora non si conoscono con esattezza i fatti che hanno portato a questo omicidio-suicidio, ma una delle ipotesi da parte degli investigatori sarebbe quella della volontà della donna di interrompere il rapporto.