I familiari sono al funerale e lui ne approfitta per rubare nell’appartamento dell’anziana defunta: arrestato

Ha aspettato il momento giusto per agire indisturbato. Quando si è intrufolato nell’abitazione presa di mira sapeva bene che dentro non c’era nessuno: l’anziana padrona di casa era defunta e i familiari stavano partecipando al suo funerale in Chiesa. Era scritto, chiaramente, sui manifesti con cui i parenti annunciavano la scomparsa dell’81enne.

Così, senza farsi tanti scrupoli, è entrato in casa, dopo aver forzato la porta del garage. L’intento era chiaro: accaparrarsi quello che di prezioso gli fosse capitato tra le mani, salvo poi ‘accontentarsi’ di una borsa in pelle della poveretta, nella quale erano presenti alcuni effetti personali.

Pensava di averla fatta franca, in fondo era riuscito a far perdere le sue tracce scappando per le stradine della città, ma nel suo piano “perfetto” non ha calcolato un imprevisto. Quella visita non gradita era stata immortalata da alcune telecamere di video-sorveglianza.

L’anonimato è terminato poco dopo. Grazie ad un’indagine lampo dei Carabinieri della stazione di Copertino che sono riusciti a dare un volto e un nome all’autore del gesto. A finire nei guai, con l’accusa di «furto in abitazione», è Luca Modonato, un 22enne di Copertino. Il ragazzo, arrestato in flagranza reato, è finito ai domiciliari una volta concluse le formalità di rito.

Sono stati i parenti dell’anziana, una volta rientrati a casa dopo il rito funebre, a scoprire il furto e denunciare l’accaduto agli uomini in divisa permettendogli di dare il via alle indagini.

Trovata la refurtiva e non solo..

I sospetti sono stati confermati, quando nel corso della perquisizione personale e veicolare è stata ritrovata la ‘refurtiva’, riconosciuta dai parenti. Oltre alla borsa, restituita ai familiari della defunta, il 22enne è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina ed un grammo di marijuana.

Una volta concluse le formalità di rito, il ragazzo è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.