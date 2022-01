Scontro frontale in Sardegna, muore un maresciallo dell’Aeronautica salentino

Dopo aver passato il Natale in Salento era tornato in Sardegna, dove lavorava come maresciallo dell’Aeronautica militare di stanza a Perdas de fogu, ma ha trovato la morte in via Carlo Sanna, a Senorbì. A perdere la vita è Luigi Patella, 39enne originario di Muro Lecce e residente con la moglie a Casarano, l’unica vittima di un terribile incidente stradale che si è chiuso con un bilancio di cinque ragazzi feriti, accompagnati in Ospedale.

Toccherà ai carabinieri della Compagnia di Dolianova, intervenuti sul posto insieme ai militari della locale Stazione ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto quando le lancette avevano da poco segnato le 23.00. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Audi A3 condotta da un 20enne di Barrali si è scontrata frontalmente contro la Lancia Y del militare, prima di finire fuori strada dopo una serie di testa coda. L’impatto, all’altezza dell’ingresso del paese, è stato violentissimo.

Sono stati alcuni residenti nella zona a chiedere aiuto. Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno accompagnato i cinque giovani a bordo dell’Audi in Ospedale. Due hanno rimediato le ferite più gravi, ma non sono in pericolo di vita.

Per il 39enne salentino, rimasto incastrato tra le lamiere, non c’è stato più nulla da fare. Quando i Vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo dell’auto ridotta ad un ammasso di lamiere il suo cuore aveva smesso di battere rendendo vani i tentativi di rianimarlo.