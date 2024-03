Incontri inaspettati a Porto Badisco, un lupo ‘immortalato’ da un fotografo

Sembrerebbe una femmina, una lupa ritratta nella sua bellezza selvaggia, sulla scogliera di Porto Badisco in una zona in cui, da molti anni, è stabilmente insediato un branco di lupi italici. Si tratta di un nucleo fra i tanti che ormai da tempo abitano in Salento. La foto è stata postata sulla pagina Facebook di Lecce Unica, l’associazione culturale che promuove il territorio attraverso fotografie e immagini, non necessariamente professionali, anche amatoriali. In questo caso però la foto è di un esperto della materia, Massimo Rolando, che è riuscito a cogliere un aspetto essenziale della natura selvaggia del Salento, in uno degli angoli di maggiore suggestione di tutta la provincia di Lecce, la zona a sud di Otranto.

Il lupo fotografato è uno dei tanti, non un cucciolo, ma certamente un esemplare giovane che si mostra in perfetta forma, quasi posando davanti all’occhio attento della fotocamera. Il post con la foto del lupo a Badisco è una importante testimonianza di rispetto nei confronti della natura e di conferma di una presenza sempre più diffusa ma anche discreta da parte dei lupi, che ormai hanno conquistato l’intero territorio e che costituiscono un’attrattiva ecologico-ambientale di indubbio valore