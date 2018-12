Lutto nel mondo del Judo, è scomparso il maestro Gianfranco Marchello

È venuto a mancare Gianfranco Marchello, maestro di sport, da sempre nel settore judo della Fijlkam.

«Il nostro grande maestro questa notte ci ha lasciato. Ci ha lasciato con il suo grande sorriso che da sempre lo contraddistingueva!» si legge sulla pagina facebook della Judo Club “Olimpia” di Lizzanello.

Gli era stata conferita la stella d’oro al merito sportivo per la sua straordinaria carriera da dirigente, ma all’appuntamento – fissato per il 4 dicembre – si è presentato il figlio. È andato lui a Bari, durante il Galà dello sport, per ritirare il prestigioso riconoscimento.

Nella sua carriera Marchello, infatti, è stato presidente provinciale della Federazione ed ha avuto incarichi importanti anche a livello regionale e nazionale.

Come accade spesso in questi casi, sono i social a raccogliere i messaggi di cordoglio delle persone che hanno conosciuto ed imparato dal maestro: ex allievi e mamme di piccole sportive. «Conoscerti è stato un onore, parlarti un privilegio, il Judo salentino ha perso un grande uomo, una bella persona, un instancabile sportivo», si legge.



La camera ardente è allestita oggi e domani a Lizzanello, presso la Cappella dell’Immacolata. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 presso la Chiesa Madre SS Addolorata.

L’indirizzo, per chi volesse inviare un telegramma, è via della vite, 26 – 73020 Cavallino (LE).