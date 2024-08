Porta via il figlio di cinque anni da una comunità, ricerche in corso

Una madre ha sottratto il figlio di 5 anni, affidato a una comunità per minori, durante un incontro protetto. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 22 agosto a Galatina

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe dovuto incontrare il figlioletto in un ambiente protetto, come da disposizioni dell’autorità giudiziaria. Il piccolo si trovava presso una comunità per l’incontro. Approfittando di un momento di distrazione, la madre avrebbe approcciato il figlio, abbracciandolo e allontanandosi con lui.

L’allarme è scattato immediatamente e le forze dell’ordine sono state allertate. I carabinieri hanno avviato le ricerche della donna e del bambino, impegnando diverse pattuglie e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.