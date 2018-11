Si sente male durante una partita di calcetto, 52enne arriva al Pronto Soccorso in arresto cardiaco

Una di quelle situazioni di emergenza che possono trasformarsi in tragica fatalità. E’ accaduto che durante una partita di calcetto a Muro leccese, uno dei giocatori si sia sentito male per poi accasciarsi sul campo da gioco.

Subito i compagni si sono dati da fare per soccorrerlo ed hanno chiamato un’ambulanza del 118 che ha condotto il 52enne presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Scorrano.

I sanitari che hanno preso in carico il malcapitato hanno potuto diagnosticare una crisi da arresto cardiocircolatorio.

Immediato è stato il ricovero in prognosi riservata. Superata la crisi, il paziente è stato poi trasferito presso la clinica Città di Lecce.

Il caso, come tanti si sono verificati sui campi da gioco amatoriali e non, mette di nuovo alla ribalta l’esigenza di avere a disposizione un defibrillatore. Le iniziative di sensibilizzazione, infatti, sono tante e non bastano mai.