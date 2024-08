Malore mentre spegne le sterpaglie. Muore per le ustioni un 79enne

Sarà stato fatale con ogni probabilità un malore per un 79enne di Leverano impegnato nelle sue campagne a spegnere le sterpaglie che avevano preso fuoco. Purtroppo l’uomo ha perso i sensi e le fiamme dell’ incendio che si era generato nei campi in un caldissimo pomeriggio agostano non gli hanno dato la possibilità di salvarsi.

Perde così la vita l’uomo che si era recato nei campi per controllare che tutto fosse in ordine, così come fanno tanti anziani salentini che nemmeno in giornate così torride riescono a rinunciare a fare una visita alle loro proprietà agricole. Un richiamo ancestrale, quasi, che li porta a sfidare le temperature impossibili di queste ultime estati per sistemare i loro terreni.

Stando alle prime ricostruzioni, appena si è accorto delle fiamme nelle sterpaglie l’anziano ha provato a spegnere l’incendio. A seguito del malore è purtroppo svenuto e il fuoco ha avuto la meglio sul suo corpo.l