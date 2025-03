Si sente male sulla nave da crociera, soccorso un turista tedesco

La quiete della notte è stata interrotta da una richiesta di soccorso che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi della Guardia Costiera di Otranto. È buio, infatti, quando alla Sala Operativa è giunta una richiesta di aiuto da parte del Comando di bordo di una nave da crociera, in navigazione al largo delle coste del Salento. Un passeggero di nazionalità tedesca era stato colpito da un malore, improvviso e preoccupante, tanto da rendere necessario un intervento di soccorso immediato.

Senza perdere tempo prezioso, la Sala Operativa ha attivato la procedura di emergenza, contattando telefonicamente il 118 per organizzare l’evacuazione medica del turista in difficoltà. Data la situazione, è stato deciso di procedere con lo sbarco del passeggero, per assicurargli le cure mediche adeguate. Le condizioni meteo avverse non hanno scoraggiato gli uomini della Guardia Costiera che ha coordinato le operazioni di soccorso, inviando in mare una motovedetta specializzata in ricerca e soccorso (SAR).

Nonostante il tempo, quasi proibitivo, l’unità è riuscita a raggiungere la nave da crociera e a soccorrere il turista, trasferendolo a bordo dell’unità di soccorso. Nel frattempo, sulla banchina, il personale sanitario del 118 era già pronto ad accogliere il paziente.

Trasferimento in ospedale per cure mediche

Il passeggero, come detto, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato al più vicino ospedale per ricevere le cure necessarie. La tempestività dell’intervento della Guardia Costiera e la sinergia con il 118 sono state determinanti per aiutare il paziente.