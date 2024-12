Maltempo nel Salento, Vigili del Fuoco impegnati per alberi caduti e danni causati dal vento

Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Lecce, causando numerosi disagi e danni. A partire dalle prime ore del mattino, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in diverse località per far fronte alle conseguenze del maltempo.

Le raffiche di vento, che hanno raggiunto punte elevate, hanno provocato la caduta di numerosi alberi e pali, ostruendo strade e danneggiando alcune abitazioni. Le squadre dei Caschi Rossi sono impegnate in operazioni di rimozione del materiale pericolosamente instabile e di messa in sicurezza delle zone colpite.

In particolare, la situazione è più nei comuni di Lecce, Tiggiano, Melendugno e Diso, dove i danni sono stati più gravi.