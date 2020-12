Pioggia battente e raffiche di vento: è “strage” di alberi in tutto il Salento

Danni e disagi anche nel tacco d’Italia a causa dell’ultima ondata di maltempo. Per tutta la giornata anche il Salento ha dovuto fare i conti con violenti temporali, lampi, tuoni e raffiche di vento e i timori non sono mancati.

Dal versate ionico a quello adriatico, i fenomeni intensi hanno iniziato fin dalle prime ore del mattino e hanno accompagnato tutta questa prima domenica di dicembre. Fortunatamente non sono stati segnalati inondazioni come quelle che hanno interessato il nord d’Italia, ma anche la provincia di Lecce resistere al maltempo e ai disagi.

Tanti, soprattutto, gli ostacoli riveriti lungo le strade di tutta la provincia. Cassonetti per la raccolti di rifiuti, fogliame, ma soprattutto cadute di alberi. Nessun danno a cose e persone, per fortuna, ma la paura è stata comunque tanta.

Questa mattina, per iniziare, Porto Cesareo ha dovuto risolvere il problema di un palo della pubblica illuminazione caduto lungo una strada e che ha colpito anche una abitazione posta dall’altro ciglio della carreggiata.

Poi tanti tronchi che hanno ceduto: da Galatina a Matino, da Santa Cesarea Terme a Collepasso. Paura lungo le strade e disagi alla circolazione.

A Supersano un uomo, per rimuovere un tronco dalla strada, è stato travolto da un’autovettura: per lui necessaria la corsa all’ospedale “Vito Fazzi”.

Ovviamente apprensione anche nel capoluogo. Nel corso della giornata vari gli episodi. Un albero ha ceduto in Piazza Napoli cadendo proprio nel cuore di via Caserta. Interdette alla viabilità, poi, Via Schiavoni e Viale Marche per il rischio di caduta di altri arbusti.

In mattinata disagi anche tra Frigole e Torre Chianca dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere un albero dalla strada.

In Zona Leuca un pino cadendo si è portato giù anche un palo della luce.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi fenomeni intensi: è richiesta massima attenzione.