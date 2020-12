Ponte dell’immacolata segnato dai temporali, il maltempo continua…

Il maltempo è stato il protagonista indiscusso di questo inizio dicembre e, secondo le previsioni meteorologiche, anche nei prossimi giorni bisognerà fare i conti con i temporali che, in alcune zone, hanno creato danni e disagi. «Instabilità» è la parola d’ordine della settimana che dà ufficialmente il via alle feste. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di martedì 8 dicembre, giorno dedicato alla Madonna Immacolata, quando il Paese si sveglierà sotto la pioggia.

Acquazzoni, anche di forte intensità, colpiranno da Nord a Sud, ma il meteo a causa dei vortici ciclonici resterà altalenante almeno fino a domenica prossima. Altalenanti saranno anche le temperature, ora miti a causa del caldo vento di scirocco che soffierà al centro-sud ora “fredde” per le raffiche di tramontana che faranno crollare l’asticella della colonnina di mercurio su valori inferiori alla media del periodo, specie al Nord. L’inverno, gelido e pungente, è ancora lontano.

La lunga parentesi di cattivo tempo, tra rovesci e timide schiarite, durerà fino a lunedì 14 dicembre, quando l’alta pressione proverà a conquistare l’Italia, portando quella «stabilità» che è mancata in questi giorni del mese. Si tratta solo di tendenze, ma se dovessero essere confermate a Natale, come Capodanno, il sole potrebbe tornare ad essere protagonista. L’orizzonte temporale è troppo ampio per avere indicazioni certe, per questo è importante aspettare i prossimi aggiornamenti.