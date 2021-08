Il maltempo si abbatte sul Salento, i danni il giorno dopo la tempesta

Fulmini, pioggia e vento forte. A rompere la quieta di questa calda (ormai meno) estate di agosto è stato il maltempo che ha interessato tutto il Salento nella serata di ieri. E non sono stati pochi i danni che oggi il Tacco dello Stivale sta contando, complice anche la precipitazione di grandine in alcune zone ed il forte vento che ha spazzato via oggetti, come sedie e tavoli, che in quel momento si trovavano per strada.

Tantissime, inoltre, le strade allagate che hanno provocato non pochi problemi alla circolazione della auto. A smaltire le molte segnalazioni ricevute nelle scorse ore è stato il 115, costretto ad intervenire anche se a fatica, data la mole di chiamate indirizzate ai Vigili del Fuoco.

Fulmini e grandine hanno poi interessato vari comuni della provincia: come visibile dalle foto, chicchi di grandine piuttosto grandi hanno colpito il Salento, causando danni non indifferenti.

Inoltre, non sono mancati i molti fulmini che in qualche caso hanno colpito le abitazioni provocando disservizi elettrici.

(Foto in copertina di Biancarosa Urso, Andrano)