Maltrattamenti in famiglia, rumeno residente in Salento va in cella

Non bastava l’allontanamento, per lui si è deciso il trasferimento in carcere. Grosu Constantin, 45enne nato in Romani, ma da tempo residente a Morciano di Leuca, è stato così trasferito nel carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, in fatti, in più occasioni è stato accusato di aver posto in essere numerosi atteggiamenti aggressivi e minacciosi confronti propria moglie. In un primo momento i giudici avevano deciso di adottare la misura dell’allontanamento della casa familiare, ma da oggi il Tribunale ha decretato il carcere.