Maltratta la moglie per anni, in manette marito violento a Ugento

A pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne, i casi maltrattamenti in casa non sembrano finire. A finire in manette per maltrattamenti in famiglia è stato un marito che più volte aveva adottato una condotta violenta nei confronti di sua moglie. L’uomo è stato arrestato a conclusione delle indagini dei Carabinieri della Stazione di Ugento in esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce.

Erano diversi anni che il marito dimostrava una condotta violenta e aggressiva nei confronti della moglie, che era costretta a vivere in un clima di costante terrore e turbamento emotivo. Comportamenti di certo inaccettabili che arrivavano alla vera e propria violenza fisica nei confronti della donna.

È stata la paura per la propria incolumità a spingere la donna a presentare denuncia e la macchina delle indagini si è subito messa in moto. A conclusione del lavoro delle forze dell’ordine, il marito è stato arrestato. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.