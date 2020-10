Minacciava la moglie con il coltello davanti ai figli, sotto effetto di alcol e droga: condannato a 4 anni e 6 mesi

Sotto effetto di alcol e droga, minacciava la moglie con un coltello e per l’oramai ex marito arriva la condanna a 4 anni e 6 mesi.

La sentenza è stata emessa nelle scorse ore dal giudice monocratico Francesca Mariano. L’imputato, un 40enne di un paese alle porte di Lecce, rispondeva dei reati di maltrattamenti aggravati ed è stato condannato anche al risarcimento del danno in separata sede, in favore della coniuge, che si è costituita parte civile.

La condanna è stata richiesta anche dal vpo d’udienza Gioacchino Argentino che ha invocato la condanna a 3 anni

Il difensore dell’imputato, potrà impugnare la sentenza in Appello.

I fatti si sono verificati per diversi anni, a partire dal 2017. L’uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte violente verso la moglie ed alla presenza dei figli minorenni, spesso in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti o alcoliche. In una occasione avrebbe minacciato di prendere una pistola. In un’altra circostanza avrebbe impugnato un coltello, minacciando di uccidere la moglie. Il tutto accompagnato da pesanti ingiurie verso la coniuge.