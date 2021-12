Scomparso nel nulla la Vigilia di Natale, ancora nessuna traccia del 39enne di Nardò

Si teme il peggio, ma nessuno si arrende. Continuano le ricerche di Marcello Pantaleo, 39enne di Nardò, scomparso nel nulla la sera della Vigilia di Natale. L’unica certezza è che l’infermiere ha parcheggiato la macchina a Santa Caterina, non lontano da Torre dell’Alto che delimita il confine tra il parco di Portoselvaggio e la rupe della “Dannata” e dal mare, dove i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i sommozzatori si stanno concentrando. Scendono sempre più in profondità, scovano ogni anfratto, perlustrano tutte le grotte alla ricerca del giovane o del suo corpo.

Anche a terra, le ricerche continuano tra Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Porto Selvaggio. Le squadre in campo non lasciano nulla al caso.

Si teme il peggio, anche perché in auto pare siano stati ritrovati due biglietti. Uno di addio, in cui il 39enne ha spiegato i motivi del suo gesto. L’altro, con le indicazioni per ritrovare una lettera, una sorta di testamento. Un documento di 40 pagine, ritrovato nel pc, racconta la storia di questo giovane che fino a qualche anno fa lavorava come infermiere sulle navi da crociera e delle difficoltà incontrate da quando era disoccupato.

La verità è nascosta a Santa Caterina. Anche il cellulare ha condotto i carabinieri lì, in quella zona, ma di Marcello, un uomo per bene, timido e introverso, non c’è traccia. Fino alla fine la speranza resta quella di trovarlo.