Marito e moglie trovati senza vita in casa, tragedia a Tricase

Una tragedia scoperta al primo sguardo, quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono entrati nell’appartamento al primo piano di un palazzo che si affaccia nel centro di Tricase, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita. L’anziano, forse colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, era seduto al tavolo della cucina. La moglie si trovava a letto. Un dramma della solitudine.

Sono stati i vicini di casa a chiedere aiuto, insospettiti dal fatto che, da giorni, non avessero notizie della coppia, senza figli o parenti stretti, e dal cattivo odore, un campanello d’allarme che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

Non era stata una fuga di gas, come qualcuno aveva pensato guardando le sirene delle forze dell’ordine, ma un dramma accaduto chissà quando. È probabile, visto le condizioni dei loro corpi, che siano morti da giorni.

Quali siano state le cause del decesso al momento è impossibile dirlo. La donna, da anni sofferente per una grave malattia, aveva bisogno di assistenza ed era il marito che si prendeva cura di lei. Questo fa pensare ad una tragedia nella tragedia. Il doloroso sospetto è che si sia spento prima il marito e lei, non autosufficiente e bisognosa di cure, se ne sia andata poco dopo essere rimasta sola.

Su disposizione del pm di turno, Alberto Santacatterina, i corpi dei coniugi sono stati trasferite nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi”, in attesa degli accertamenti del caso. Toccherà al medico legale fare luce sull’accaduto.