Con un’utilitaria sfondano la vetrina del bar-tabaccheria, colpo nella notte alla Total Erg

Non hanno usato una macchina di grossa cilindrata, ma una semplice utilitaria i malviventi che, nella notte, hanno preso di mira la stazione di servizio Total Erg al chilometro 6+400 della strada statale 275.

L’azione sarebbe stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini ora sono nelle mani dei Carabinieri della stazione di Scorrano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie. Toccherà a loro dare un volto e un nome ai componenti della banda che, con la complicità del buio, ha preso di mira il distributore.

La spaccata

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i criminali – con il volto coperto per non essere riconosciuti – hanno utilizzato un’utilitaria per mandare in frantumi la vetrina laterale del bar-tabaccheria. In retromarcia, si sono creati una via d’accesso per asportare un imprecisato quantitativo di sigarette. Tutte quelle che hanno potuto arraffare.

Bottino in mano, ancora in fase di quantificazione, sono fuggiti via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, come detto, si sono precipitati i Carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e acquisito le immagini delle telecamere dell’area di servizio. Si spera che i frame possano contenere indizi utili a stringere il cerchio.