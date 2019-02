Colto in flagranza mentre cede una dosa di cocaina, scatta l’arresto per un 47enne di Lecce

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sezione Volanti, impegnata nel controllo del territorio in città, ha notato, nei pressi dell’abitazione di una persona nota alle Forze dell’Ordine quale assuntore di sostanze stupefacenti, un uomo che guardava all’interno della casa, attraverso una finestra posizionata all’altezza del manto stradale.

Gli agenti, insospettiti e ipotizzando uno spaccio di droga, sono scesi dall’auto e, senza farsi notare, si sono avvicinati alla dimora notando che dall’interno, il 47enne leccese Massimo Calò, come detto in precedenza già conosciuto, stava scambiando con la persona che si era affacciata sulla finestra, una piccola confezione, presumibilmente di droga, ricevendo in cambio denaro.

A quel punto, gli uomini della Questura sono immediatamente intervenuti bloccando subito l’uomo che era all’esterno dell’abitazione di Calò, il quale è stato trovato in possesso di circa 0.40 grammi di cocaina.

Gli agenti, poi, sono immediatamente intervenuti anche all’interno effettuando una perquisizione domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: due bilancini di precisione; una busta in cellophane con oltre 50 grammi di sostanza da taglio presumibilmente del tipo mannite; la somma in contanti di 130,00 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Per questi motivi il 47enne è stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti ed l’acquirente è stato segnalato al Prefetto per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.