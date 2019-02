Si reca “in trasferta” a Carmiano per rubare una bicicletta, in manette 26enne di Mesagne

Era andato a “giocare in trasferta” dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce per compiere un furto ma, sfortunatamente per lui, alcuni testimoni hanno assistito alla scena e per lui sono scattati i domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, Mauro Vitale, 26enne del luogo.

Il giovane, nel corso della tarda serata di ieri, nel Comune di Carmiano, in provincia di Lecce, si è reso responsabile del furto di una bicicletta modello Bmx, di proprietà di una donna 37enne del capoluogo, lasciata in sosta nei pressi di un ristorante.

Il giovane, dopo aver messo il velocipede nel cofano della propria autovettura, una Fiat Grande Punto, ha fatto rientro a Mesagne.

La segnalazione di alcuni testimoni sulle specifiche dell’auto e le ricerche effettuate senza soluzione di continuità, hanno consentito ai militari dell’Arma mesagnese di individuare il veicolo e il suo proprietario, il quale, al termine della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della due ruote rubata.

Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Mauro Vitale è stato tradotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.