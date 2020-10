Coronavirus, positivo un medico di famiglia a Borgagne. Potì: “restate a casa”

Un medico curante che opera a Borgagne è risultato positivo al Covid19. La comunicazione ufficiale del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce è stata data, come avviene in questi casi, al primo cittadino di Melendugno, di cui Borgagne è frazione, Marco Potì che ha voluto informare e rassicurare la cittadinanza. Dopo l’esito del tampone è scattato il protocollo previsto in questi casi per cercare di ricostruire la catena dei contatti del professionista ed evitare la diffusione del virus.

«Insieme ai responsabili dell’Asl, alla preziosa collaborazione del medico e la generosa disponibilità di tutti i consiglieri comunali di Borgagne (di maggioranza e minoranza) – ha scritto Potì su Facebook – siamo in attività per ricostruire ed avvertire preventivamente tutti i cittadini entrati direttamente in contatto con il medico tra lunedì 19 ottobre e mercoledì 21 ottobre. I responsabili Asl contatteranno telefonicamente i cittadini interessati, disponendo per essi i protocolli di prevenzione previsti».

Il consiglio, condiviso anche dal Sindaco, è quello di rispettare le regole per evitare che il virus si diffonda e limitare i contatti allo stretto necessario. Le uniche armi a disposizione per combattere il Covid19 sono queste, soprattutto di fronte ai numeri in aumento, anche in Puglia dove si sono sfiorati, ieri, i seicento casi in un solo giorno. Non è il caso di abbassare la guardia, quindi.

«Raccomandiamo a tutti i concittadini di prestare la massima prudenza in questi giorni, facendo accorato appello a restare il più possibile in casa, evitare al massimo i rapporti sociali al di fuori del nucleo familiare, utilizzare sempre le mascherine protettive ed effettuare un frequente lavaggio delle mani. Continuiamo a rispettare le regole e le norme impartite dalle autorità e come abbiamo superato la situazione di allerta che ha interessato le nostre scuole, così superemo bene anche questa. L’epidemia da covid-19 si contrasta con il senso di responsabilità e la massima serietà di ognuno di noi» si legge nel post.

«La situazione è al momento sotto controllo ed è seguita da vicino dal dipartimento di prevenzione dell’Asl e dall’amministrazione comunale, per quanto di competenza» ha concluso il Sindaco che ha voluto augurare al medico di famiglia di superare presto e bene questo difficile momento.