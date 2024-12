Mercantile fermato nel Porto di Gallipoli per inquinamento marino

Un episodio di inquinamento marino ha tenuto impegnata la Guardia Costiera di Gallipoli nella giornata di ieri.

A seguito di una segnalazione relativa ad un presunto sversamento di sostanze inquinanti nelle acque portuali, i militari hanno accertato la presenza di un versamento di carburante da una motonave di bandiera estera ormeggiata nel porto.

Immediatamente, la Guardia Costiera ha attivato il piano locale antinquinamento, inviando sul posto un team specializzato per ispezionare la nave e prelevare campioni di acqua contaminata. Parallelamente, una pattuglia è intervenuta per circoscrivere l’area inquinata e avviare le operazioni di bonifica.

L’ispezione condotta a bordo della nave ha evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino. L’equipaggio, inoltre, ha dimostrato di non essere adeguatamente addestrato a fronteggiare emergenze di questo tipo.

In seguito alle gravi irregolarità riscontrate, la Guardia Costiera ha disposto il fermo amministrativo della nave, che non potrà riprendere la navigazione fino a quando non saranno state risolte tutte le non conformità.