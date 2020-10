Michele Emiliano riapre le scuole, ma è una fake-news. Attenzione alle chat-false che girano sui social

Il Governatore Michele Emiliano ha deciso di riaprire le scuole, dopo l’invito della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che aveva bocciato la decisione di sospendere le lezioni in classe a favore della didattica a distanza a causa dei contagi che si contano tra studenti, docenti e personale scolastico. Ma il messaggio che sta circolando sulle chat dei genitori e sui social è falso. Una fake-news che non fa altro che creare confusione e alimentare la polemica, già particolarmente infuocata a livello politico e tra le famiglie che, in queste ore, stanno organizzando una protesta ordinata e silenziosa contro l’ordinanza: lasciare uno zaino vuoto davanti ai cancelli al suono della campanella e tornare a riprenderlo, simbolicamente, alle 13.00.

Il finto-comunicato

Nessun dietrofront. I portoni degli istituti resteranno chiusi dal 30 ottobre al 24 novembre. Un mese di tempo per cercare di frenare il numero dei contagi e alleggerire il carico di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione della Salute, in difficoltà. Impossibile gestire tutti, tra tracciamento dei contatti stretti, tamponi e sorveglianza sanitaria. Non è vero il comunicato che dice il contrario. Nel messaggio con tanto di data, luogo e firma si legge: «Il sottoscritto Michele Emiliano annuncia che sotto richiesta della egregia ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si sta valutando una possibile riapertura delle scuole di ogni ordine e grado già a partire da domani. Come già comunicato un paio d’ore fa tutte le prime, seconde e terze elementari verranno riaperte. Tutti i collaboratori della Regione Puglia si stanno ascoltando in videoconferenza straordinaria per trovare un accordo con la Ministra. Ulteriori indicazioni saranno fornite dopo le 17.00».

Una bufala, insomma.