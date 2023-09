Minacce di morte ad un giudice del tribunale di Lecce, finisce sotto scorta

Assegnata la scorta ad un giudice del tribunale di Lecce, dopo le minacce ricevute nei giorni scorsi. Si tratta del giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano. Si è deciso di assegnare la scorta al magistrato Mariano, in servizio all’ufficio gip/gup del tribunale di Lecce, dopo una riunione istituzionale del Comitato per l’ordine e la sicurezza della Prefettura.

E sulle minacce di morte, il cui contenuto è al vaglio delle autorità preposte, c’è un’indagine in corso su cui vige il massimo riserbo. In queste ore, sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati dai colleghi e dagli avvocati.

Il magistrato Maria Francesca Mariano è da sempre in prima linea in delicati processi, soprattutto di mafia, anche come giudice della Corte d’assise. Recentemente, in qualità di gip, aveva emesso 22 ordinanze di custodia cautelare, su richiesta del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Lecce Carmen Ruggiero, dopo il blitz condotto in estate dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che aveva colpito duramente il clan “Lamendola-Cantanna”, ritenuto organico alla Sacra Corona Unita.

Il giudice Mariano si dedica anche alla promozione della legalità nelle scuole, attraverso libri e spettacoli teatrali, come quello dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.