Armati di bastone e pietre, minacciano un uomo e lo intimoriscono inviandogli foto di armi. In 3 nei guai

Per recuperare un credito hanno fatto irruzione in casa di un uomo di Martano e, armati di un bastone in legno e delle pietre, lo hanno intimidito, scappando solo quando il poveretto ha chiesto aiuto al 112. Poco dopo, il malcapitato ha ricevuto un messaggio intimidatorio: delle foto di armi accompagnate da altre minacce alla sua incolumità personale. Una volta denunciato tutto, gli uomini in divisa hanno potuto dare il via alle indagini che si sono concluse dando un nome ai responsabili. A finire nei guai sono tre giovani – A.C. 31enne, M.G. 21enne e A.M., 25enne – tutti nati a Galatina.

La prima prepotenza risale al 20 gennaio, quando il 31enne e il 21enne si sono presentati, armati di bastone in legno e pietre in casa dell’uomo. Nonostante gli inviti ad allontanarsi, i due hanno continuato ad intimorirlo fino a quando hanno lasciato l’abitazione pensando di avere i minuti contati visto che l’uomo aveva chiamato il 112, richiedendo un intervento. Il giorno dopo, il 21 gennaio, sempre il 31enne ha inoltrato all’uomo che ha poi sporto denuncia, delle foto di armi, corredate da esplicite minacce alla propria incolumità personale. Messaggi intimidatori, insomma.

Non solo. A.C. è stato anche segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti perché durante la perquisizione locale gli uomini in divisa hanno trovato piccoli quantitativi di cocaina (0,8 grammi) e marijuana (0,28 grammi) per uso personale. Esito negativo in ordine alla detenzione illegale di armi.