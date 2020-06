A seguito dei lavori modifica l’andamento del canale, denunciata una persona a Torre dell’Orso

Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali allo scopo di combattere l’abusivismo edilizio e di reprimere i cambiamenti dell’ecosistema ambientale. Le verifiche in oggetto hanno portato alla denuncia di due persone.

In agro di Melendugno a Torre dell’Orso, i militari della Stazione di Otranto, hanno deferito in stato di libertà un uomo, in qualità di esecutore dei lavori e di titolare della ditta, in quanto, durante le operazioni di livellamento e sistemazione delle spiagge in concessione, ha effettuato uno scavo modificando l’andamento naturale del canale, caratterizzato da un alveo a modellamento attivo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e area Sic (sito di interesse comunitario), in assenza dei specifici titoli abilitativi e autorizzazioni.

Casarano

a Casarano, invece, in zona sottoposta a contesti paesaggistici denominati “coni visuali” “paesaggi rurali”, i Carabinieri Forestali di Gallipoli, invece, coadiuvati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno denunciato una persona, poiché, in adiacenza del manufatto già esistente di sua proprietà, ha realizzato un ampliamento. Al momento del sopralluogo i lavori erano in fase di ultimazione.

L’opera è stata posta sotto sequestro preventivo (in quanto ancora in fase di ultimazione e non consentita dal permesso di costruire).