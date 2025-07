Scontro tra auto sulla Torre Pali-Pescoluse, non ce la fatta la 29enne ferita nell’incidente

Non ce l’ha fatta Manuela Cassano, la giovane madre di 29 anni coinvolta in un grave incidente stradale lunedì scorso sulla litoranea tra Torre Pali e Pescoluse.

Manuela si trovava a bordo della sua C-Max insieme ai suoi tre figli quando è rimasta coinvolta in una violenta collisione con un Doblò, a bordo del quale viaggiava una famiglia di turisti. L’impatto è stato devastante, riducendo in rottami entrambi i veicoli. Miracolosamente, gli altri occupanti dei mezzi coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze.

Le condizioni della giovane manna, invece, sono apparse subito gravissime. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Tricase. Dopo poche ore, data la criticità della situazione, si è reso necessario il trasferimento al Dea di Lecce, dove i medici hanno fatto l’impossibile per salvarle la vita.

Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e nelle scorse ore il suo cuore ha cessato di battere, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.