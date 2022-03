Tragedia a Salice Salentino, va a fuoco un’abitazione. Muore una 47enne

Una vera e propria tragedia si è abbattuta nel pomeriggio di oggi a Salice Salentino.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 13.30/14.00, quando, per cause ancora da chiarire in un condominio di Via Salvo d’Acquisto, al secondo piano, è divampato un incendio. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo alcuni condòmini.

A causa del rogo ha perso la vita una 47enne affetta da disabilità.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna si trovasse all’interno della sua stanza e in casa si trovassero anche i genitori.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al rogo, domato dai Vigili del Fuoco e spetterà loro, insieme alle Forze dell’Ordine stabilirle con esattezza.

Sulla morte della 47enne, è intervenuto il Sindaco della città del Nord Salento, Tonino Rosato: “La morte di una nostra concittadina in circostanze così tragiche sconvolge l’intera comunità. Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all’occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza, e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi hanno tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali”.