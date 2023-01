Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muretto a secco, perde la vita 50enne di Minervino

Le strade del Salento tornano a essere nuovamente triste scenario di morte.

Nella Serata di ieri, infatti, a causa di un incidente stradale ha perso la vita Filomena Civilla, 50enne di Minervino di Lecce.

La donna, alla guida della propria autovettura, una Lancia Y, stava percorrendo la Palmariggi-Minervino, nel territorio di Giuggianello, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un muretto a Secco. L’impatto è stato devastante e l’auto si è ribaltata.

Gli automobilisti che si trovavano a transitare in quel momento, hanno immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. I Caschi Rossi hanno estratto la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, dall’abitacolo per poi affidarla alle cure del personale medico che, dopo averle prestato i primi soccorsi in loco, l’hanno trasportata in Codice Rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ma una volta giunta presso il nosocomio è morta. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della Stazione di Muro Leccese, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.