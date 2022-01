Mentre cucina i vestiti prendono fuoco, dramma a Squinzano. Morta un’86enne

Si trovava in casa e stava cucinando, quando il fuoco del fornello ha raggiunto i vestiti che indossava, le fiamme non le hanno lasciato scampo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella giornata di oggi a Squinzano, a perdere la vita è stata Luigia Greco, 86enne del posto.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 12.00, quando, secondo quanto stabilito da una prima ricostruzione, ripetiamo, i vestiti dell’anziana, mentre questa si trovava davanti alla cucina della sua abitazione in Via Cristoforo Colombo, hanno improvvisamente preso fuoco.

A lanciare l’allarme i vicini di casa che hanno allertato i soccorsi, sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno fatto irruzione all’interno della casa, ma per la donna non c’era più nulla da fare, i Caschi Rossi, hanno domato l’incendio e provveduto all’eliminazione di ogni focolaio residuo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’accadimento .

Sul posto anche i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’86enne e i Carabinieri della Stazione locale. Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti sono affidate al Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei Vigili del Fuoco.