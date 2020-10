Tragedia sulla Nardò-Avetrana, mortale lo scontro di un’Ape con un pullman

Le lancette avevano da poco segnato le 11.00, quando una tragedia si è consumata sulla Nardò-Avetrana, una strada che in passato ha fatto da teatro ad altri incidenti gravi. Questa volta il bilancio è drammatico. Nello scontro tra un bus di linea e un’Apecar ha avuto la peggio il conducente del mezzo a tre ruote, Antonio Zacà, morto sul corpo. Per l’uomo – un 81enne di cui non si conoscono ancora le generalità – non c’è stato più nulla da fare. La macchina dei soccorsi, attivata da alcuni automobilisti di passaggio, è stata vana.

La dinamica del sinistro, avvenuto a pochi passi da un incrocio, è ancora tutta da scrivere. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, l’Ape si stava immettendo sulla provinciale da Strada Console, una via secondaria che attraversa le campagne, quando è stata travolta dal pullman, in quel momento senza passeggeri. L’impatto è stato violento e per il conducente, sbalzato via dal piccolo abitacolo, non c’è stato più nulla da fare.

All’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto choc l’autista del mezzo pesante, accompagnato per accertamenti all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice giallo.

Alle Forze dell’Ordine il compito di ricostruire l’accaduto