Trovato senza vita all’alba nel giorno del suo compleanno, mistero sulla morte di un 16enne a Lecce

È stato trovato senza vita in Via Duca d’Aosta, all’alba di oggi, nel giorno del suo compleanno.

È mistero a Lecce sulla morte di un 16enne, ritrovato senza vita, ripetiamo nella questa mattina.

Il corpo del giovane era riverso per terra, con a fianco la sua bicicletta.

Delle indagini si occupano i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Lecce che, non appena lanciato l’allarme, sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118, che hanno provato invano a rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere.

La vittima, di famiglia italo-africana, era perfettamente integrato.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo, ha disposto il trasferimento della Salme presso la camera mortuaria dell’Ospedale “Viti Fazzi”, per gli esami medico legali. Dai primi accertamenti, sembrerebbe non ci siano segni di colluttazione o tracce di un investimento.

Intanto, gli uomini della “Benemerita”, hanno ascoltato amici e conoscenti, per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.