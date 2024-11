Tragedia ad Alessano, giovane muore dopo aver inalato protossido di azoto. Autopsia per chiarire le cause

Alessano è scossa da una tragedia che ha portato via la vita di un giovane di 26 anni durante i festeggiamenti per il suo compleanno.

La vittima, dopo aver inalato protossido di azoto, comunemente noto come “droga della risata”, si è accasciata all’improvviso, lasciando attoniti gli amici presenti.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno disposto l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso. Gli esami medico-legali saranno fondamentali per stabilire se l’assunzione di protossido di azoto abbia effettivamente causato l’arresto cardiaco. L’esame autoptico, disposto dal pm Luigi Mastroniani, è previsto per la giornata di mercoledì e sarà eseguito dal medico legale Ermenegildo Colosimo.

I carabinieri della stazione locale stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire la dinamica degli eventi. Gli amici che erano in compagnia della vittima sono stati ascoltati per fornire dettagli sulla serata.