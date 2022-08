Addio ad Anna Rita Luceri del trio “Ciciri e Tria”

Era impossibile non ridere quando con le colleghe e amiche di sempre vestiva i panni della “comare”. Le irriverenti preghiere, le nenie e le battute hanno conquistato anche il pubblico di Zelig, rendendo queste tre pizzoche salentine famose. Ora il trio Ciceri e Tria che ha preso in prestito il nome da un piatto della tradizione locale piange per la perdita di Anna Rita Luceri, cantante e attrice originaria di Martano morta a 48 anni. Portata via da una malattia scoperta solo alcuni giorni fa.

Sono state le compagne Carla Calò e Chicca Sanna con cui aveva conquistato la popolarità a dare la notizia della sua scomparsa. «Stretta a noi per sempre» hanno scritto, condividendo uno scatto insieme.

“Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce..che tu non eri di questo mondo – scrivono i familiari, travolti da centinaia di messaggi – Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Bentornata a Casa, creatura celeste!”

Tanti i pensieri affidati ai social dagli amici, ma anche della gente che aveva imparato a conoscere Anna Rita serata dopo serata, esibizione dopo esibizione.

“Nella notte ci ha lasciati Anna Rita Luceri. Qualcuno la ricorderà tra le Ciciri e Tria, qualcuno la conosce come meravigliosa cantante. Per me era una carissima, carissima amica e mi mancherà per sempre”, ha scritto Andrea Baccassino.

“Oggi sarà più complicato far ridere, ma ci proveremo… qualcosa di forte ci spinge ad essere professionisti e sognatori. Prenderemo il testimone dalle amiche e colleghe Ciciri Tria e insieme ad Alto & Basso cercheremo di fare del nostro meglio, per portare le risate della gente fin lassù” hanno scritto gli Scemifreddi, ospiti, proprio questa sera, a Surano.

“Piango Anna Rita Luceri pur sapendo che continuerai a cantare dal Cielo” si legge ancora.

Ora restano gli scatti, i ricordi, i sorrisi strappati da quei rosari “reinterpretati”, i volti di chi incredulo si è svegliato e si è reso conto di aver perso una grande artista e una grande donna.