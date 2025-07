Gallipoli, tragedia nel parco acquatico. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo di 7 anni

È stata dichiarata la morte cerebrale del piccolo Andrea, il bambino di sette anni proveniente dalla provincia di La Spezia, che ha rischiato l’annegamento domenica dopo un tuffo nelle piscine in un parco acquatico a Gallipoli.

Il drammatico episodio si è verificato mentre Andrea era in vacanza nel Salento con la sua famiglia. Una volta lanciato l’allarme, in piscina, il personale del parco è intervenuto tempestivamente, avviando le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il quadro clinico è apparso fin da subito estremamente critico.

Ieri la tragica notizia, del decesso clinico del bambino

Nel frattempo, le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Gli investigatori stanno esaminando ogni singolo dettaglio per ricostruire gli eventi precedenti e comprendere cosa possa aver causato questa immane tragedia.