Politica salentina in lutto, morto il Consigliere Regionale Donato Metallo

Aveva rassegnato le dimissioni dalla Presidenza della Commissione Cultura della Regione nel gennaio del 2022, poi, nel luglio dello stesso anno, un’apparizione in Consiglio regionale, ma solo per l’approvazione della legge sulla omobitransfobia, di cui era primo firmatario.

Aveva reso nota al sua battaglia contro il cancro che, però, non gli ha lasciato scampo.

Politica salentina e pugliese in lutto, per la morte di Donato Metallo, aveva 44 anni.

Laureato in Beni Culturali all’Università del Salento, è stato eletto sindaco di Racale nel 2012, ed è stato riconfermato cinque anni dopo nel 2017.

Da primo cittadino del comune del sud Salento, si è distinto per i risultati ottenuti in merito alla raccolta differenziata, alla rigenerazione di spazi pubblici, all’efficientamento energetico, alla riqualificazione e valorizzazione della marina di Torre Suda, all’ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici, alle iniziative sociali e culturali dal forte impatto collettivo.

Nel 2020, poi, l’elezione al Consiglio Regionale nella circoscrizione di Lecce, primo degli eletti nel Partito Democratico.

Tra le battaglie sostenute quelle riguardanti l’ambiente, la formazione, l’uguaglianza e l’inclusione sociale, la scuola, la cultura.