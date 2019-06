Incidente Castromediano, lunedì l’autopsia sul corpo di Elisa. 15enne indagato anche per omicidio stradale

Si continua a lavorare per cercare di ricostruire il terribile incidente stradale costato la vita a Elisa Bascià, la 21enne di Cavallino al volante dello scooter che, nel cuore della notte, si è scontrato con una minicar. Al volante un 15enne che non si è fermato all’incrocio fra via Leuca e via Carducci, a Castromediano, dove la giovane era caduta a terra insieme all’amica che si trovava con lei, forse dopo un tamponamento.

È importante capire la dinamica del sinistro, punto cruciale dell’inchiesta per stabilire di chi siano eventualmente le responsabilità della morte della 21enne. Per questo lunedì, il Pubblico Ministero Anna Carbonara del Tribunale dei Minori conferirà l’incarico al medico legale Roberto Vaglio per l’autopsia sul corpo della giovane, deceduta nel letto del reparto di Rianimazione, dove era stata ricoverata.

Poche ore prima del tragico epilogo, il conducente della citycar, difeso dall’avvocato Enrico Cimmino, aveva bussato alla porta dei Carabinieri della stazione di Cavallino per raccontare di essere stato tamponato, come dimostrerebbero i ‘segni’ sulla microcar che avrebbe riportato danni solo sulla parte posteriore. Sul fatto di essere scappato ha detto di non essersi reso conto che Elisa si fosse fatta male.

Ora risponde, come atto dovuto, di omicidio stradale, lesioni personali (nei confronti dell’altra ragazza a bordo dello scooter) e omissione di soccorso. Quest’ultima accusa è stata contestata anche al ragazzo, anche lui 15enne, che si trovava con lui quella notte. È difeso dall’avvocato Amilcare Tana.

I legali dei due indagati e l’avvocato Omar Bottazzo, difensore dei familiari della vittima, si riservano di nominare un consulente di parte nella giornata di lunedì.

Sempre il 24 giugno, la Procura nominerà un consulente tecnico per ricostruire l’incidente.