Due giovani salentini trovano la morte in Thailandia. In sella alla moto vengono travolti da un’autocisterna

Mentre scriviamo le notizie sono frammentarie, ma la voce dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri è rimabalzata pochi minuti fa.

Due giovani originari del Salento, partiti qualche giorno fa per un viaggio in Thailandia, sono rimasti vittime di un tragico incidente che non ha lasciato scampo.

A perdere la vita sono Giuliano De Santis, 40enne leccese titolare di una struttura ricettiva in città, e la fidanzata Ilaria Rizzo, 38enne di Brindisi.

I due erano in viaggio con alcuni amici e stavano percorrendo in sella ad una moto la “Pak Nam Road”, nella provincia di Chumphon a sud del Paese, quando un’autocisterna si è ribaltata schiacciando letteralmente i due malcapitati.

All’arrivo dei soccorsi, pare che i due fossero già deceduti.

Presto maggiori dettagli.

(foto da www.corriereadriatico.it)