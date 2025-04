Mondo giallorosso in shock, morto improvvisamente il fisioterapista Graziano Fiorita

Una notizia che ha scosso profondamente l’intera comunità sportiva leccese e non solo. Un vero e proprio shock!!!

L’unione Sportiva Lecce piange la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, figura storica del club giallorosso. Il fisioterapista, con oltre vent’anni di dedizione e professionalità spesi al servizio della squadra, si è spento improvvisamente durante il ritiro della squadra a Coccaglio.

In segno di lutto e rispetto per la sua improvvisa scomparsa, la società giallorossa ha immediatamente disposto il rientro della squadra nel Salento. Di conseguenza, la partita in programma per domani contro l’Atalanta è stata ufficialmente rinviata. Una decisione inevitabile di fronte a un dolore così grande

In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, come comunicato dallo stesso sodalizio, ogni parola appare superflua. Il club, unito nel cordoglio, si stringe con affetto alla moglie Azzurra e ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca e a tutti i familiari .