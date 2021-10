Il Salento piange Lucio Nicolardi, l’avvocato con la passione della ristorazione

Si è spento nella giornata di ieri Lucio Nicolardi, noto avvocato salentino ed altrettanto noto ristoratore che non aveva ancora deciso su cosa fare ‘da grande’, se mettere sul gradino più alto della sua vita la toga o i fornelli. Già, ancora non aveva deciso e perciò faceva tutto con grande passione.

“Se non faccio cose diverse, se non faccio cose nuove… mi annoio terribilmente“. Era solito dire così, quando ti accoglieva seduto al tavolino del suo locale magliese, sorridendo sotto al baffo – che in gioventù aveva fatto ricordare quello di Mugnum P. I. – e con lo sguardo sornione di chi ha combattuto tante battaglie nella vita e perciò ogni vicissitudine quotidiana gli appare non meritevole di drammi e stress.

Scorranese doc, aveva legato la sua professione tra la città natale, il capoluogo e Maglie dove aveva aperto negli anni vari locali di ristorazione tutti di successo, entrando nel novero dei promotori della cosiddetta ‘movida magliese‘ e contraddistinguendosi per una particolarità: amava scegliere location da recuperare, a cui dare un abito nuovo attraverso la cucina per restituire antichi fasti della salentinità.

In tanti hanno voluto omaggiare Lucio Nicolardi con un pensiero sulla sua bacheca social, dedicandogli frasi di affetto, amicizia e soprattutto di gratitudine. La sua capacità di consigliare, guidare, seguire con dedizione le persone care resterà indelebile nel tempo.