CSV Salento saluta uno dei suoi fondatori, si spegne il capofila del volontariato Luigi Russo

Anni spesi al servizio del territorio e della comunità che non si possono dimenticare. Si spegne Luigi Russo, uno dei primi fondatori del Centro Servizio Volontario Salento.

Sono tantissime le battaglie che portano la sua firma, spendendosi sempre per quello in cui credeva con slancio e professionalità. Sociologo e giornalista, è stato presidente del CSV Salento per più di 10 anni, imprimendo forma e volto al volontariato.

Sempre in prima linea a denunciare le ingiustizie e tutto ciò che arreca danno alla comunità e all’ambiente, erano molti gli impegni presi all’interno del CSV, soprattutto grazie alla ‘3webTV, un mezzo potente per avere un impatto sul territorio.

Ha lottato fino all’ultimo, mantenendo salda la sua tenacia e tutti gli impegni presi sino alla fine. Il Presidente del CSV Salento Luigi Conte raccoglie la voce di tutti i dipendenti, i soci, i membri del direttivo e i collaboratori e saluta l’amico e collega.

“Siamo vicini, con affetto fraterno a chi ha amato Luigi. Oggi noi tutti abbiamo perso prima che un collega un grande Amico. Ma anche un’importante risorsa per la comunità. Il suo impegno nella Cittadinanza Attiva e nel Volontariato rimarrà stella polare per chi lo ha incontrato e conosciuto”.