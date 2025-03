Musica salentina in lutto, morto il musicista e producer Andrea Presicce

Il mondo della musica salentina è in lutto per la scomparsa di Andrea Presicce, noto anche come No Finger Nails, musicista e producer leccese, spentosi all’età di 47 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Presicce non era solo un artista di talento, ma anche un uomo di grande coraggio e impegno sociale, che ha trasformato la sua lotta contro il cancro in una missione di solidarietà.

Andrea Presicce, figura di spicco della scena musicale salentina, si è distinto per la sua creatività e la sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali. Con il suo progetto No Finger Nails, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale locale e non solo.

La sua battaglia contro il cancro, che ha combattuto con forza e dignità, lo ha portato a impegnarsi attivamente nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca oncologica. Presicce ha dato vita al progetto “Riddims&Friends for Life“, una compilation musicale che ha coinvolto numerosi artisti, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza. La seconda edizione di questa iniziativa, prevista in uscita ad aprile, sarà un omaggio alla sua memoria e un segno tangibile del suo impegno.