Colta da un malore a 34 anni, morta la musicista salentina Agnese Perulli

Un malore stronca la vita alla giovane artista salentina Agnese Perulli.

Il cadavere della 35enne di orgini panamensi è stato ritrovato nella giornata di ieri, nella casa di campagna di un amico ad Arnesano, in via Materdomini.

La musicista era affetta da una malattia ed è deceduta per cause naturali per un arresto cardiaco. Sul luogo, sono intervenuti i sanitari del 118. Non solo, anche i carabinieri della stazione di Monteroni e la polizia municipale di Arnesano e come disposto dal pm di turno, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce.

Agnese Perulli, era una vocalist molto conosciuta nel panorama musicale salentino e si era formata presso il conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

E ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” fondata da Riccardo Muti, ed ha collaborato con l’Orchestra Internazionale d’Italia.

(Immagine tratta dal profilo facebook dell’artista)